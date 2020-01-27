وزير الشباب يلتقي نادي حماده لبحث أوجه التعاون

عمان – الغد – إلتقى أمس وزير الشباب د. فارس البريزات مجلس ادارة نادي حماده الرياضي الذي قام بزيارة لوزارة الشباب لبحث أوجه التعاون الشبابي والرياضي المشترك.

وترأس وفد نادي حماده رئيس النادي رائد حمادة ونائب الرئيس الزميلة هبة الصباغ وامين السر المعتز بالله حماده والاعضاء مراد أبو ديه ود. فهمية أبوسعادة وسامر المجالي .

وأكد وزير الشباب د. بريزات على الدور الذي تقوم به الاندية الأردنية لدعم الرياضة والشباب على حد سواء من خلال جملة الانشطة التي تقام في الاندية مشيرا الى تجربة نادي حمادة الرائده في دعم المجتمع المحلي رياضيا وثقافيا واجتماعيا حيث أكد البريزات أن وزارة الشباب جاهزة لتقديم كل أوجه التعاون والدعم للانشطه التي تنفذها خطة نادي حماده مشيرا الى امكانية نشاطات مقبله في مدينة الامير هاشم في مادبا لتعريف المجتمع المحلي بواحده من المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب.

واستمع الوزير الى أبرز النشاطات التي تضمنتها خطة نادي حماده لهذا العام حيث أكد رئيس النادي رائد حماده أن النادي حقق العديد من الانجازات خلال العام الماضي وسيكمل على هذا الانجاز من خلال خطة طموحه تم وضعها وأضاف: نهدف أن نكون من ابرز الاندية المحلية في تقديم الانشطة المختلفة والتي تخدم القطاع الرياضي والشبابي والمجتمع المحلي حيث نسعى الى تمكين الفرق الرياضية داخل النادي سواء على مستوى فرق خماسيات كرة القدم وكرة الطاولة للرجال والسيدات الى جانب فريق السيارات للدريفت والكارتنج وكذلك تبنت الخطة تأسيس فريق للشطرنج وكرة القدم النسائية الى جانب تفعيل النشاط الذهني والانتساب الى اتحاد الروبوتكس.

وأكد حماده ان النادي يضع كافة امكاناته أمام وزارة الشباب وانشطتها بهدف خدمة الشباب الاردني حيث سيقوم النادي بتقديم مجموعة اقتراحات تنفذ بالتعاون مع وزارة الشباب وتعود بالنفع على شبابنا الاردني من خلال الاستفادة من كافة الخبرات والكوادر العاملة في النادي ووزارة الشباب.

في سياق متصل رحب وزير الشباب برعاية الحفل التكريمي للفرق الرياضية لنادي حماده والذي سيقام في مقر النادي خلال شهر آذار المقبل بعد الانجازات التي حققتها الفرق الرياضية للنادي خلال العام الماضي .