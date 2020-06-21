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وزير الشباب ينعى النجم العراقي الكبير أحمد راضي

منذ ساعتين
وزير الشباب الدكتور فارس البريزات

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عمان – الغد – ينعى وزير الشباب د. فارس البريزات وأسرة الوزارة بعميق مشاعر الحزن، وفاة لاعب كرة القدم النجم العراقي الكبير احمد راضي، الذي وافته المنية اليوم الاحد، وهو في طريقه الى عمان لتلقي العلاج من مضاعفات فيروس كورونا.

البريزات استذكر بكل الاعتزاز، والتقدير الدور الذي قدمه النجم العراقي المحبوب، في خدمة القضايا الشبابية والرياضية في العراق والوطن العربي، خلال أربعة عقود كان خلالها بمثابة مصدر الهام للشباب العربي الطامح في تحقيق التميز والابداع.

وتقدم البريزات باسم الأسرة الشبابية الأردنية من أهل النجم العراقي وذويه بأحر مشاعر العزاء، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه بجميل الصبر والسلوان.

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