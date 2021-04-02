وزير الصحة: إلغاء حظر الجمعة والحظر الجزئي سيرفع نسبة الإصابات والوفيات

عمان – الغد – قال وزير الصحة فراس الهواري، اليوم الجمعة، إن إلغاء حظر يوم الجمعة والحظر الليلي، سيرفع نسبة الإصابات 48%، وستزداد الوفيات بنسة 18% حتى نهاية شهر نيسان.

وأوضح الهواري بأن الأرقام الوبائية بدأت تأخذ منحنى إيجابي، وانخفاض بالحالات الإصابة ونسب الفحوص الإيجابية .

وأضاف الهواري أن هذه النتائج توكد بأن إجراءات الحكومة المشددة بدأت تؤتي ثمارها، وعلينا أن لا نتراخى الآن وعلينا الوصول إلى أدنى نقطة.مشيرا إلى أن الأردن محظوظ لانه يشهد انخفاض خصوصا في ظل الموجة الثانية التي يشهدها العالم.

وأكد أنه يجب ربط أي إجراء مشدد للسيطرة على الوباء، بتسريع وتيرة إعطاء المطاعيم.

وأشار إلى أنه في حال عدم إتخاذ أي إجراء مشدد حيال ارتفاع إصابات كورونا، فسيكون هنالك زيادة 65% في عدد وفيات كورونا، فضلا عن زيادة الإصابات بنسبة 250%.

وشدد أنه علينا استغلال انخفاض المنحنى الوبائي، مبينا أنه وحتى نهاية الشهر سيتم الانتهاء من تطعيم عدد لا بأس به من المواطنين ضد كورونا.

وعن التسجيل بالمنصة، قال إن التسجيل يمكّن الوزارة من تحديد مدى الإقبال على المطاعيم، لمعرفة حاجة الدولة من المطاعيم.

وأضاف أنه تم تدريب 200 شخص لزيادة القدرة على التطعيم ضد كورونا، لافتا إلى أن جميع المطاعيم آمنة وفعالة.

وحول لقاح أسترازينيكا، قال إن نسبة التجلطات الناتجة عن تلقي اللقاح قليلة جدا، ولا دليل أن التجلطات حدثت نتيجة تلقي المطعوم.