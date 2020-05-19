وزير الصحة: اتساع رقعة كورونا ليس مؤشرا خطيرا وقادرون على تنظيف البؤر

محمد الكيالي

عمان – قال وزير الصحة سعد جابر إن اتساع الرقعة الجغرافيّة لحالات الإصابة بفايروس كورونا “ليس مؤشراً خطيراً، ولا توجد حالات مجهولة لغاية الآن”.

وأضاف “كلما زاد الانفتاح زاد عدد الحالات بشكل أكبر، لكن الوضع جيد وفرق التقصّي الوبائي قادرة على تنظيف البؤر (…) كما ضاعفنا إنتاج الكمّامات بشكل كبير خلال الأزمة، وأصبحت قدراتنا أكبر على مواجهة الوباء”.

جاء ذلك في في مؤتمر صحفي، يعد الأول منذ نحو شهرين مع بدء إجراءات سياسة الحظر بسبب كورونا منتصف آذار/ مارس الماضي، تحضره مجموعة من الصحفيين يمثلون وسائل إعلام محلية وعربية ودولية بحسب الآلية التنظيمية التي أعلن عنها وزير الدولة لشؤون الأعلام مطلع الأسبوع والمستندة للدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام.