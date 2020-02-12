وزير الصحة: اجراءات قانونية وإدارية بحق كل من يثبت إساءته لأي مريض

عمان- الغد – أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق من يثبت أساءته لأي مريض، ولا يراعي القواعد المهنية المتبعة بمعاملة المرضى ورعاية شؤونهم.

وقال الدكتور جابر إنه أوعز بتحويل الفيديو المصور من قبل إحدى القنوات الفضائية، والذي يشير إلى وجود بعض التجاوزات من قبل الكوادر الصحية بالتعامل مع المرضى النزلاء في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية بمنطقة الفحيص، للنائب العام لإجراء المقتضى القانوني بحق من تثبت التحقيقات اساءته للمرضى، إضافة إلى التأكد من حقيقة اللقطات المصورة داخل المستشفى.

وشدد جابر على ضرورة التعامل مع المرضى النزلاء في المراكز الصحية والمستشفيات بعناية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، انطلاقا من فلسفة وزارة الصحة وواجبها ودورها المهني والانساني في التعامل مع المرضى.