وزير الصحة البريطاني: من المبكر جدا رفع تدابير الإغلاق

لندن – قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن الحكومة تعتقد أن من المبكر جدا إحداث أي تغيير في تدابير الإغلاق القائمة والتي تهدف الى منع تفشي فيروس كورونا المستجد. .

واضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الخميس، “يمكننا القول أننا نصل إلى الذروة، وهذا خبر جيد، ولكن يمكننا أن نرى أن الأرقام لم تبدأ في الانخفاض بعد، وبالتالي لا يمكننا إجراء أي تغيير”، موضحا أنه “لا يريد أن يضيع الجهد الذي بذله الشعب بإنهاء الإغلاق بصورة مبكرة جدا ما قد ينجم عنه عودة تفشي الفيروس”.(بترا)