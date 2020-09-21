وزير الصحة التشيكي يعلن استقالته من منصبه

بودابست- أعلن وزير الصحّة في تشيكيا آدم فوجتيك، استقالته من منصبه، إثر الارتفاع الكبير في الإصابات بفيروس كورونا في البلاد و”بهدف إيجاد حلول جديدة” لمكافحة الوباء.

وأوضح فوجتيك في تصريح صحفي الإثنين، أن بلاده نجحت في محاربة الموجة الأولى من الوباء، إلا أن الموجة الثانية تتطلب حلولا جديدة.

وأضاف: “فعلنا كل شيء لحماية شعبنا من الوباء، وأعتقد أننا حققنا نجاحا في الموجة الأولى”.

وذكر أنه قدم طلب استقالته لرئيس الوزراء أندريه بابيس، بعد أن قام بواجبه لمدة 3 سنوات.

بدوره، قال بابيس عبر حسابه على “تويتر”، إن الوزير فوجتيك مجتهد للغاية، وقام بعمل جيد في الموجة الأولى من الوباء، وأن مزاعم أسباب استقالته لا أساس لها.

وفي تشيكيا، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، ارتفعت إصابات كورونا بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة وحطمت رقما قياسيا بتجاوزها 3 آلاف إصابة، في 17 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وحتى الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات في تشيكيا 49 ألفا و290، توفي منهم 503، فيما تعافى 24 ألفا و755، وفق موقع “ورلدميتر”.-(الأناضول)