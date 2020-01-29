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وزير الصحة اللبناني: لا اصابات بفيروس كورونا

منذ ساعتين
العلم اللبناني

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بيروت – اكد وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن عدم وجود أي إصابة حتى الآن بفيروس كورونا لأي مواطن لبناني موجود في الصين.
واشار الوزير في لقاء مع سفير الصين وانغ كيجيان في لبنان إلى وجود وحدة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تضم أربع غرف يتم فيها عزل الحالة المصابة والاهتمام بها من ناحية الوقاية.
وقال السفير: اتخذنا كل الإجراءات الممكنة للحد من انتشار الفيروس في الصين ومنعه من الانتشار في دول أخرى، كما نتعاون بكل مسؤولية وشفافية مع منظمة الصحة العالمية للكشف عن الدراسات التي تحدد سبل العلاج والوقاية.
–(بترا)

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