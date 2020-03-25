وزير الصحة: الوزارة على أهبة الاستعداد لفحص الحالات المتشبه بإصابتها بالكورونا

عمان- الغد– أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن وزارة الصحة على أهبة الاستعداد لفحص أي حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد وتظهر عليها أعراض المرض.

ونفى الوزير جابر ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حول توفر 333 فريق استجابة سريع لدى الوزارة، لفحص الحالات التي يشتبه بإصابتها بالمرض من داخل المنازل، إضافة إلى توفير أرقام الخط الساخن للتتبع الوبائي.

وشدد وزير الصحة على أن الوزارة ستتوسع في إجراء فحص الكورونا للأشخاص المشتبه بإصابتهم بالفيروس، بعد أن وصلها يوم أمس الثلاثاء 21 ألف فحص إضافي.

وبين أن الوزارة وفرت خدمة ” اسأل عن الكورونا” من خلال الاتصال على الرقم الساخن 111 وعلى مدار 24 ساعة، لاستقبال ملاحظات واستفسارات المواطنين حول فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، كما وفرت أيضا أرقام الخط الساخن التابعة للوزارة لاستقبال أسئلتهم حول المرض.

وأهاب الوزير جابر، بالجميع استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات للإشاعات والأخبار المغلوطة التي تهدف إلى تضليل جهود الحكومة والأجهزة المعنية في الحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين