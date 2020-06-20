وزير الصحة: الوضع الوبائي بالمملكة مطمئن وإقليميا وصل لدرجة القلق

عمان- اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الوضع الوبائي في المملكة مستقر، فيما وصلت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الدول المجاورة وبشكل مطرد الى درجة القلق.

ودعا الدكتور جابر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت المواطنين والمقيمين وفي ظل هذه التطورات، إلى “زيادة الحرص باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوقاية من المرض بما في ذلك التباعد الاجتماعي وتعقيم الاسطح، والتركيز على العناية الشخصية وغسل اليدين”.

وشدد وزير الصحة على أهمية تحميل تطبيق (أمان) الذي يساعد على كشف وتتبع الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا، منوها إلى أن الانفتاح وعودة النشاطات الاقتصادية تتطلب الوقوف معا وتحمل المسؤولية الكاملة في مكافحة انتشار الوباء.-(بترا)