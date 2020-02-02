وزير الصحة: تجهيز غرفتي عزل في مطار الملكة علياء

محمود الطراونة

عمان- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إن الفرق الطبية المتواجدة في المعابر الحدودية في أعلى مستويات الجاهزية منذ اللحظة، وتُطبّق أعلى مستويات الرقابة الصحية على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها جابر صباح اليوم للاطلاع عن كثب على واقع الخدمات والإجراءات التي تقدمها الكوادر الطبية المجهزة والمخصصة على مدار الساعة في مطار الملكة علياء الدولي، رافقه فيها مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور عدنان اسحق.

وأكد الدكتور جابر على جميع الكوادر الطبية المتواجدة على المعابر الحدودية ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والرقابية والسلامة العامة باستخدام الماسحات الحرارية لكشف أية حالة ارتفاع على درجات الحرارة للمسافرين.

وأوضح الدكتور جابر أن الوزارة شددت على كوادرها في المعابر اتخاذ الاجراءات الرقابة والسلامة العامة من خلال الكشف باستخدام تقنيات عالية المستوى ومن خلال تجهيزهم بالمعدات واللباس المخصص للتعامل مع الحالات الوبائية.

وأشار إلى أن الوزارة جهزت غرفتي عزل في مبنى القادمين في مطار الملكة علياء الدولي لأي حالة تستدعي ذلك، أو تحويلها إلى مستشىفى العزل المخصص لذلك في عمان، منوها إلى أن الماسحات الحرارية تستطيع تحديد درجات حرارة -وبشكل دقيق- جميع المسافرين القادمين على متن الرحلات الجوية إلى المملكة.