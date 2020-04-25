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وزير الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

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عمان- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت على الحدود لسائقين قادمين من احدى الدول القريبة، اثنان منهم أردنيون وسائق من الجنسية العربية، مثلما جرى تسجيل 6 حالات شفاء.

وأكد أن 2569 فحصا أجريت اليوم في مختلف مناطق المملكة ليرتفع العدد الاجمالي للفحوصات التي أجريت في المملكة منذ بداية وباء كورونا، إلى 63737 فحصا.

ولفت الوزير خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم السبت، إلى أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الملامسة المباشرة للأسطح والرذاذ من خلال الكلام المباشر عن قرب.

وقال الدكتور جابر “لذلك ننصح الجميع بارتداء كمامة أثناء الخروج من المنزل ولاسيما في حالة الانفتاح الاقتصادي أو الحديث مع أي شخص، والمحافظة على مسافة متر على الأقل حماية لنفسك ولعائلتك والآخرين”.-(بترا)

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