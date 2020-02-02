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وزير الصحة: تفعيل منظومة الحرب البيولوجية لمواجهة كورونا- فيديو

منذ ساعتين

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محمود الطراونة
عمان – قال وزير الصحة سعد جابر خلال جلسة النواب الصباحية اليوم إن الوزارة منعت أي سائح من الدول الموبوءة أو المشتبه بوجود مرض كورونا فيها من القدوم للأردن، مؤكدا وصول 5 الاف كرت/ شريحة لفحص الكورونا السريع. 
وأشار الى ان الوزارة دربت 20 شخصا دربوا كوادر البشير والصحة على التعامل مع المرض، لافتا الى انشاء مستشفى للعزل بسعة 100 سرير ووضع ماسحات حرارية إضافة الى التواصل المباشر مع منظمة الصحة العالمية.
وقال ان اجراءاتنا سبقت جميع الدول للوقاية من المرض إضافة الى تأمين المراكز الحدودية والمعابر بالماسحات الضوئية للكشف عن المرض.

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