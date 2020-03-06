وزير الصحة: تكلفة مريض العزل 1200 دينار يوميا (فيديو)

عمان-الغد- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الجمعة، إن المحجور الواحد في الحجر الصحي يكلف الحكومة من 120 – 180 دينارا خلال يوم واحد ما بين إقامة في الفندق وطعام وتنظيف وفرق طبية وأمنية وألبسة خاصة، في حين يكلف مريض العزل 1200 دينار يوميا.

وأضاف جابر عبر برنامج 60 دقيقة الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني أن نسبة الشفاء من “كورونا” تصل إلى 98٪ وخطورته تكمن في انتشاره.

وأضاف جابر، ، أن اللجنة الوطنية للاوبئة وضعت جميع السيناريوهات الممكنة لاحتمالات تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن الأردن لم يصل إلى تعطيل الجامعات والمدارس، مضيفا أنه في حال انتشار الفيروس سيتم تعطيل المدارس والجامعات.