وزير الصحة: تنفيذ سلسلة إجراءات لتعزيز الوقاية من “كورونا”

عمان-الغد- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن وزارة الصحة نفذت سلسلة إجراءات لتعزيز الوقاية من فيروس الكورونا، في مقدمتها منع دخول المسافرين من الدول التي تشهد انتشار الوباء.

وأضاف جابر أن الجهود تتركز حاليا على منع وصول المرض للأردن، حيث تم منع دخول القادمين إلى المملكة من غير الأردنيين من الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، حيث ترتفع وتيرة انتشار المرض. ويتم متابعة توصيات منظمة الصحة العالمية وتقاريرها حول حجم انتشار الوباء، وسيتم تقييد دخول القادمين للأردن من أي بلد يشهد انتشارا للوباء، بالتوازي مع أهمية تفادي سفر الأردنيين لأي بلد يشهد انتشار للوباء، مبينا أن الأردنيين القادمين من دول تشهد انتشارا سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما لحين التأكد عبر الفحوصات الخاصة من إصابتهم بالفيروس.

وبين جابر أن الإجراءات الاحترازية، التي تنفذ مع عدد من الوزارات والمؤسسات العامة المعنية، تتضمن زيادة عدد الفرق الطبية المدعمة بماسحات حرارية والمنتشرة على جميع معابر المملكة الجوية والبحرية والبرية، وزيادة إنتاج الكمامات الواقية، عبر تسريع ترخيص مصنعين إضافيين، ومنع تصدير المُستلزمات الطبية الى خارج المملكة، والتعاقد مع شركة متخصصة في وسائل الوقاية والتطهير لتنفيذ حملات تطهير وقائية، وتجهيز مستشفى ميداني بالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية.

وشدد الدكتور جابر على أن وزارة الصحة بالتعاون مع وسائل الإعلام تعمل على تكثيف حملات التوعية للوقاية من المرض وتفادي الإصابة به.

وكانت وزارة الصحة أكدت خلو المملكة من أي إصابة لفيروس الكورونا، مهيبة بوسائل الإعلام والمواطنين تفادي تداول أي معلومات غير موثوقة تفاديا لإثارة القلق، وأهمية استقاء المعلومة من الوزارة كونها المرجع الرسمي المختص.