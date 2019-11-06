وزير الصحة: حالة مصابي حادث جرش مستقرة

عمان – قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان الحالتين اللتين تم نقلهما الى المدينة الطبية على اثر الحادث الطعن في مدينة جرش مستقرة.

واضاف جابر لوكالة الانباء الاردنية “بترا”: ان حالة الديليل السياحي وهو أردني مستقرة، اذا أصيب بطعة في البطن، وأجريت له عملية جراحية،

وزير الصحة للغد استئصال طحال رجل الأمن مهند بني هاني بعد عملية جراحية معقدة وحالته العامة مستقرة.

مشيران ان حالة السائح المكسيكي كذلك مستقرة، إذ أصيب بطعنة بالظهر وقريبة من الكلية اليسرى، ولم تجرى له عملية جراحية، وهو تحت المراقبة.

وعن الوضع الصحي لباقي الحالات أشار جابر، انه تم استئصال الطحال للوكيل مهند بني هاني وهو من مرتبات الامن العام، بعد تعرضه لطعنة بها، فيما أصيبت السائحة المكسيكية بنزيف في المعدة بعد بإصابتها بطعنة في شرايين المعدة.

وبخصوص الأربع حالات المتبقية اكد جابر بن حالتهم مستقر وخفيفة وسوف يبقون في مستشفى جرش الحكومي تحت المراقبة لمدة ٢٤ ساعة ومن المرجح تخريجهم غدا .

واشاد جابر بالمنظومة المتكاملة وهي سرعة واستجابة الدفاع المدني في نقل المصابين و الامن، باضافة الى الكوادر الصحية، وتوفر وحدات الدم في مستشفى جرش ساعدت على انقاذ المصابين وذلك على اثر الحادث الأليم والذي وقع ظهر اليوم على اثر قيام شخص اعتدى بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي ورجل امن عام في محافظة جرش .

من جانبه قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم انه في حوالي الساعة ١١ صباحا تلقى مستشفى جرش الحكومي ٨ مصابين اثر تعرضهم الطعن في الموقع الأثري داخل مدينة جرش .

واضاف العتوم ان كوادر مستشفى جرش الحكومي قامت بالتعامل الفوري مع الإصابات وحضر وزير الصحة وشارك بإجراء العمليات الجراحية لحالتين وتم نقل حالتين الى المدينة الطبية ، مبينا ان حالات المصابين الان بين المتوسطة والمستقرة في مستشفى جرش معظمها سيتم تخرجهم غدا.