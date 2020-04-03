وزير الصحة: عزل مريضة بمستشفى البشير للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا

عمان – اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، عزل مريضة في مستشفى البشير بعد ان أظهرت الصورة الطبقية التي أجريت لها اشتباها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال جابر لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة، انه تم عزل المريضة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بشأنها، لحين ظهور نتائج فحص العينات التي سحبت منها، والتأكد من اصابتها بالفيروس.

واكد التوصل الى توافق مع نقابة الاطباء بشأن استئناف عمل الكوادر الطبية المتطوعة لايصال الأدوية من المراكز الصحية للمرضى، مبينا ان هذه الكوادر ستواصل عملها اعتبارا من يوم الاحد المقبل.

بدوره قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس انه تم التواصل والاتفاق والتنسيق مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر على عمل الفرق من الكوادر الطبية المتطوعة لاستئناف عملها جنبا مع كوادر وزارة الصحة اعتبارا من يوم الأحد المقبل . وكان وزير الصحة تفقد اليوم سير العمل في مستشفى البشير، واطلع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، والتقى الكوادر الطبية العاملة فيه، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الكوادر للخفاظ على صحة وسلامة المرضى.

وشملت جولة الوزير جابر في المستشفى أقسام الإسعاف والطوارئ والجراحة والأطفال والنسائية ومستشفى العزل، مؤكدا في هذا الاطار وجود مخزون استراتيجي من المستلزمات الصحية كالكمامات واللباس الرسمي المخصص للكوادر الطبية والادوية.

كما زار الدكتور جابر مركز صحي عمان الشامل، وتفقد حاهزية قسم الطوارئ فيه لاستقبال مرضى الحالات الطارئة.