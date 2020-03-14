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وزير الصحة: لا تغيير على مواعيد وعمليات المراجعين حاليا

منذ ساعتين
وزير الصحة الدكتور سعد جابر - تصوير: أسامة الرفاعي
وزير الصحة الدكتور سعد جابر - تصوير: أسامة الرفاعي

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عمان – أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، انه لا تغيير ولا تعديل على مواعيد أو عمليات المراجعين لدى مستشفيات الحكومة او المراكز الصحية في الوقت الحالي.
وأضاف جابر في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية “بترا” اليوم السبت، انه وفي اطار الاجراءات الحكومية الوقائية والاحترازية التي تهدف إلى عدم انتشار فيروس كورونا، فإن الوزارة ستقوم في وقت لاحق بتعديل مواعيد المراجعين سواء لمراجعي الأدوية الشهرية أو المختبرات أو مواعيد العمليات لتتباعد فيما بينها وتوزيعها على المراكز الصحية والمستشفيات تفاديا لاكتظاظ المواعيد بين المراجعين.
وبين جابر انه وفي ضوء الاجراءات الأخيرة والتي اتخذتها الحكومة اليوم السبت، ستمنع الزيارات للمستشفيات، وتبقى المواعيد كما هي حتى تتخذ الوزارة اجراءات لتعديلها وإخبار المراجعين في وقتها. وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري: إن المستشفيات الخاصة ملتزمة بقرار الحكومة بمنع الزيارات للمرضى بهدف الحفاظ على سلامتهم كون مناعتهم منخفضة. واكد الحموري ان مواعيد وعمليات المرضى في المستشفيات الخاصة، ستبقى كما هي في اوقاتها المحددة، وان المختبرات الخاصة ستتابع عملها كالمعتاد. (بترا)

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