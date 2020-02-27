وزير الصحة لـ”الغد”: خلية في “الأزمات” للحد من “كورونا” و70 خطوة تدرس حالياً

حمزة دعنا

عمان- كشف وزير الصحة، سعد جابر، عن تشكيل خلية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لمتابعة تطورات فيروس كورونا والتنسيق بين الجهات الحكومية.

وقال جابر، لـ”الغد”، إن الخلية في حالة انعقاد دائم، ومهامها تتمثل بالخروج بتوصيات للحد من وصول الفيروس إلى الأردن من خلال جملة إجراءات تم اتخاذها وأهمها استخدام أجهزة حديثة لتنقية الهواء داخل مستشفى الأوبئة.

وبين جابر أن اللجنة برئاسته وعضوية عدد من الأشخاص أصحاب الخبرة في هذا المجال، مؤكدا على دراسة 70 خطوة في الوقت الحالي للخروج بتوصيات لعدم وصول الفيروس للأردن.