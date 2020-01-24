وزير الصحة: لم تُسجل أيّ حالة كورونا في الأردن ونعمل بأعلى الجاهزية

عمان-الغد- أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن الأردن لم يسجل حتى اللحظة أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد الذي ظهر في الصين أخيراً، لافتاً إلى تفعيل حالة الطوارئ لدى المنظومة الصحية، ووضع الكوادر والمرافق بأعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بحجم انتشار هذا الفيروس.

وبين جابر، خلال ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً للجنة الوطنية للأوبئة وممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات المعنية مساء اليوم الجمعة في وزارة الصحة، أنه تم تفعيل البروتوكولات الطبية المعدة مسبقاً للتعامل مع أيّ حالة يشتبه بإصابتها بهذا الفايروس من جهة الكوادر الطبية المدربة والقادرة على التعامل بكفاءة مع هذا النوع من الأمراض.

وشدد جابر خلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية والخارجية والتربية والتعليم والسياحة والزراعة وهيئة تنشيط السياحة ومديرية الأمن العام على تفعيل إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية والمطارات واستخدام الماسحات الحرارية للتأكد من سلامة المسافرين القادمين على متن الرحلات القادمة من دول شرق آسيا.

كما أكد جابر على التنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على تطورات انتشار الفيروس وبروتوكولات الوقاية والعلاج.

ولفت جابر إلى أن وزارة الصحة ستكثف بالتعاون مع وسائل الإعلام المحلية نشر المعلومات التوعوية للوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام كإحدى الإجراءات الوقائية الضرورية، مشيراً إلى دور وسائل الإعلام الرئيس في التثقيف والتوعية وعدم إثارة حالة من الهلع.

وكانت اللجنة الوطنية للأوبئة قد عقدت اجتماعاً أولياً أمس الخميس، تبعه اجتماع موسع مساء اليوم في أعقاب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي في الصين التي فرضت حجراً صحياً على عدد من المدن، بالإضافة إلى إعلان عدة دول خضوع المسافرين القادمين على متن رحلات من شرق آسيا للفحص الحراري تحسباً لانتقال الفيروس.