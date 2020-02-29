وزير الصحة: نقل حالات الحجر من “البشير” إلى فندق مستأجر

محمود الطراونة

عمان- قال وزير الصحة، سعد جابر لـ”الغد”، اليوم السبت، بأنه تم نقل المتواجدين في الحجر الصحي في مستشفى الوبائيات – إدارة مستشفيات البشير إلى فندق تم استئجاره من قبل وزارة الصحة ليكون موقعا مخصصا للحجر. وستكون تكلفة الإقامة فيه على نفقة وزارة الصحة. وتم عزل الفندق طبياً بشكل كامل ويتوفر فيه فريق طبي.

وأضاف جابر أن هناك نية لاستئجار فندق ثان وتجهيز مركز عزل البشير لاستقبال الحالات. وكلاهما في عمان ومحيطها.

وبين مصدر حكومي لـ”الغد” أن الإتفاقية اشترطت بأن يكون موقع الفندقيين غير معلنيين حفاظا على سمعتهما مشيرا الفندق معزول بشكل كامل ويتوفر فيه فريق طبي، وسيقدم به 3 وجبات طعام على حساب وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة في الموجز الإعلامي اليومي حول التعامل مع فيروس كورونا المستجد في الأردن إنه حتى نشر هذا الموجز، لم تسجل حالات إصابة بفيروس الكورونا المستجد في الأردن.

الحجر الصحي:

عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد: 36 حالة (21 حالة حجر جديدة منذ أمس) في حين أن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد: 200

أبرز الإجراءات:

إجراءات تتعلق بالسفر

الدول التي يُمنع حالياً دخول القادمين منها من غير الأردنيين، ويحوَّل الأردنيون القادمون منها للحجر الصحي، هي:

الصين

كوريا الجنوبية

إيران

إيطاليا (ملاحظة: يتم مراجعة التقييد على القادمين من إيطاليا، بحسب نجاعة الإجراءات التي تتبعها السلطات الإيطالية في السيطرة على انتشار المرض محلياً، وتوصيات منظمة الصحة العالمية).

مواد إعلامية متداولة:

تم تداول مادة إعلامية أمس حول اشتباه إصابة سيدة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الأمير الحسين في البقعة.

أكدت الفحوصات التي أجريت للسيدة ليلة أمس أنها غير مصابة بفيروس كورونا المستجد، وخلوها من المرض.

نصائح وإرشادات وقائية:

تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

تغطية الفم والأنف عند السعال.

لأي استفسارات، يمكن التواصل مع وزارة الصحة على أرقام الخط الساخن:

065004545

0778410186