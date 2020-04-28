وزير الصحة: وفاة ولا إصابات بكورونا

عمان الغد – قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر الثلاثاء، إنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، وسجلت 6 حالات شفاء، مضيفا أنه تم تسجيل حالة وفاة لمصاب في مستشفى الملكة علياء.

وقال جابر خلال إيجاز صحفي من مركز الأمن وإدارة الأزمات، إن عدد المصابين الباقين في المستشفيات 89 حالة.

وبين أنه جرى إجراء 3 آلاف فحص عشوائي لمواطنين، وجميعها سلبية.

وقال جابر، إن الحظر الشامل يمكّن فرق التقصّي الوبائي من الوصول إلى فئة مهمّة، وهي فئة مخالطي المخالطين، كما يقلل من فرص نقل العدوى ويزيد فرص التباعد الجسدي بين الأشخاص.

أعلنت الحكومة تطبيق حظر تجول شامل يوم الجمعة المقبل، بالآلية نفسها التي تمّ تطبيقها خلال الأسابيع الماضية.

“قمنا بزيادة عدد الأسرّة، وفحوصات PCR من 300 لنحو 3 آلاف فحص يومي خلال هذه الأزمة” وفق جابر

وأضاف: “تضاعفت قدراتنا على إنتاج الكمامات الطبيّة بشكل كبير خلال هذه الأزمة، حيث تم إنتاج مليون و300 ألف كمامة لهذا اليوم، بعد أن كنا لا ننتج شيئاً”.