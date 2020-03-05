وزير الصحة يبحث مع السفير التونسي تعزيز التعاون

عمان -الغد- بحث وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، في مكتبه اليوم مع السفير التونسي لدى الأردن، خالد السهيلي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الصحي بين البلدين الشقيقين.

وأشار الدكتور جابر، خلال اللقاء بحضور مستشار البعثة الدبلوماسية التونسية ونائب السفير شوقي المصلّي، إلى أهمية العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والعمل على تطويرها واستثمارها، بما يضمن دعم القطاع الصحي وتبادل الخبرات الطبية المشتركة.

وأكد الدكتور جابر أن الاردن على تواصل دائم مع الجهات المعنية وضمن الأطر الدبلوماسية للاهتمام بأبناء الجالية التونسية المتواجدين في الأردن، وتوفير السبل الممكنة لتقديم الدعم لهم كأبناء الوطن الواحد، وبما يضمن سلامتهم الصحية، لاسيما في الظروف التي يمر بها العالم.

وبين جابر استعداد وزارة الصحة تجديد وتحديث مذكرات التفاهم التي تربط البلدين في المجالات الصحية بما يضمن تطويرها وتحسينها للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في البلدين الشقيقين.

وناقش السفير التونسي، خلال اللقاء، تجديد وتحديث مذكرات التفاهم الموقعة مع وزارة الصحة في المجال الصحي وسبل استكمالها، ووضع خطط تنفيذية للاحتياجات والأولويات وتوسيع التعاون بما يشمل دعم المشاريع العلاجية، مشيدا في الوقت ذاته بأداء المؤسسات والخبرات الأردنية في العديد من المجالات، لا سيما في المجالي الطبي. وأشار السفير إلى ضرورة تحديث الخطط الاستراتيجية والتنموية من خلال مذكرة التفاهم بين البلدين ليتم تحقيقها خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى استثمار الخبرات وتطويرها بما يضمن دعم القطاع الصحي بين البلدين الشقيقين، ويخدم المواطنين في الخدمة الصحية المثلى.