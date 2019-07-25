وزير الصحة يتفقد إدارة التأمين الصحي المدني

عمان– تفقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر صباح اليوم الخميس، إدارة التأمين الصحي المدني حيث اطلع على واقع الخدمات التي تقدمها الادارة والاجراءات المالية والادارية المتبعة لإصدار بطاقات التأمين الصحي بموجب نظام التأمين الصحي المدني.

واشار الدكتور جابر خلال الجولة الى أهمية ادخال نظام محوسب لإدارة التأمينات الصحية وربطها مع الجهات المتعاقدة معه، والوحدات من تأمينات القطاع العام والخاص ومديريات الصحة بالمحافظات، من اجل تنظيم العمل الاداري والمالي وبناء معلومات من خلال قاعدة بيانات واضحة.

واكد جابر ضرورة دراسة توحيد الشؤون المالية في التأمين الصحي مع الادارة المالية في وزارة الصحة تحت ادارة مالية واحدة تستطيع ادارة الاموال بفاعلية اكبر للحد من الهدر في النفقات وزيادة الايرادات، مبينا ان الوزارة توسعت في مظلة التأمين الصحي تدريجيا ضمن خطة تنفيذية لإصلاح القطاع الصحي وشمول 80 بالمئة من المواطن بالتأمين الصحي المدني مع نهاية 2020.

من جانبها قالت مديرة ادارة التأمين الصحي الدكتورة الهام خريسات، ان نسبة المشمولين بالتأمين الصحي ارتفعت الى 73 بالمئة بعد شمول من هم فوق الستين عاما والبالغ عددهم 120 الفا، وكذلك شمول ما دون ست سنوات والاسر الفقيرة.

(بترا)