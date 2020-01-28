وزير الصحة يتفقد الماسحات الحرارية بمطار الملكة علياء

عمان – الغد- تفقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر صباح اليوم جاهزية الماسحات الحرارية في مطار الملكة علياء الدولي ضمن الإجراءات المشددة في الأردن التي تتخذها وزارة الصحة في محاولة منع دخول فيروس كورونا المتجددة للمملكة.

واكد الدكتور جابر بدء العمل بالمساحات الحرارية التي وضعتها الوزارة منذ اللحظة على المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية وعددها 7 ماسحات حرارية ثابتة، واخرى يدوية، حيث وضعت ماسحتان حراريتان في مطار الملكة علياء الدولي تعمل على مدار الساعة مع الفرق الطبية المتخصصة للتاكد من سلامة وصحة الزوار القادمين الى المملكة من مختلف الدول ورفع مستوى الاداء والعمل لكشف اي حالة مشتبه بها لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن البروتوكول العالمي والمعمول به لدى منظمة الصحة العالمية في هذا الشان وفي جميع المواقع الحدودية.

كما تفقد جاهزية الفرق الطبية المتخصصة والمدربة في مكافحة الوبائيات والمتواجدة في مطار الملكة علياء الدولي، بالاضافة الى الكوادر الطبية المدربة وتوفير كافة التجهيزات الطبية اللازمة كاجراءات السلامة العامة، الوقائية منها والعلاجية.

كما تفقد الدكتور جابر مكتب السياحة الصحية والتعافي خلال جولته المرافق الصحية في مطار الملكة علياء الدولي يرافقه مدير السياحة العلاجية الدكتور سليمان عمارين، مشيرا الى الدور الهام الذي يقوم به مكتب السياحة العلاجية في تقديم برامج التوعية للمرضى الوافدين الى المملكة وتقديم التسهيلات الممكنة والاجابة عن اي استفسار بالشأن الصحي.

واكد الدكتور جابر ان الاردن تطبق الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية والتعافي بهدف تبسيط اجراءات قدوم المرضى للعلاج والتعافي في المملكة بالمستوى المتقدم الذي تنهض به الاردن في القطاع الصحي محليا واقليميا ودوليا.

وبين الدور الرقابي والاشرافي الذي تقوم به وزارة الصحة من خلال مديرية السياحة العلاجية في متابعة المرضى لحظة وصولهم وبشكل آمن الى مطار الملكة علياء الدولي او الحدود البرية ولغاية الحصول على مقصده العلاجي.