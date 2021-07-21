وزير الصحة يتفقد الخدمات في 3 مستشفيات

عمان- الغد- زار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري صباح اليوم مستشفيات الأميرة بسمة التعليمي والأميرة بديعة التعليمي لأمراض النسائية والتوليد والأميرة رحمة التعليمي لأمراض الأطفال وجراحتها للاطلاع على سير العمل وواقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في تلك المستشفيات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتفقد الوزير خلال هذه الزيارات الأقسام المختلفة للمستشفيات الثلاثة، خاصةً أقسام الطوارئ، والعمليات، والعناية المركزة، وتحدث مع الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المناوبةخلال عطلة العيد.

والتقى الوزير مدراء المستشفيات الثلاثة الدكتور ابراهيم الشهابات والدكتور عبدالله ملكاوي والدكتور زيدون الشرمان بحضور مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة اربد الدكتور رياض الشياب.

كما التقى الهواري عدداً من المراجعين والمرضى واستمع لملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم ومدى رضاهم عن مستوى تقديمها، كما ناقش مع الكوادر الطبية والادارية سبل تحسين هذه الخدماتوكيفية تبسيط اجراءات تقديمها للمراجعين.

وثمّن الهواري الدور الكبير الذي تقوم به الكوادر العاملة في المستشفيات الحكومية سواء أكانت طبية أو فنية أو ادارية لخدمة المرضى والمراجعين، كما قدم لهم التهاني بمناسبة عيد الضحى المبارك وشكرهم لسهرهم على صحة وسلامة المرضى والمراجعين أثناء عطلة العيد.

وأكد الهواري أهمية تسريع تقديم الخدمات للمراجعين،مع مراعاة أن يتم تقديمهابكفاءة وفعالية وبأعلى جودة ممكنة، مشيراً إلى ضرورة تقليل النفقات والأعباء الإدارية المرافقة لعمليات تقديم الخدمةوإمكانية توظيف التكنولوجيا لتحقيق ذلك.

وأكد الهواري استمرار الزيارات الميدانية التي تستهدف مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية في المحافظات خلال أيام عيد الأضحى المبارك،وبعد العيد أيضاً، بهدف التأكد من استمرارية تقديم الخدمات الصحية وبأفضل وجه.

وكان الهواري قدزار أمس مستشفى السلط الجديد والمستشفى القضائي بالفحيص ومركز صحي الفحيص الشامل، تفقد خلالها واقع سير العمل وواقع تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.