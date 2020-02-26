وزير الصحة يتفقد عزل “البشير”

عمان – الغد – تفقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم مستشفى العزل الصحي في البشير وجهوزية الخدمات الصحية المقدمة من قبل الكوادر الطبية المتخصصة للمقيمين في غرف العزل.

واطلع الدكتور جابر يرافقه مدير ادارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات على توفر الخدمة الطبية والخدمية والمستلزمات الطبية المقدمة للمقيمين في غرف العزل بالمستوى المطلوب.

واكد الدكتور جابر خلال الجولة على ضرورة توفر جميع سبل الراحة للمقيمين في الحجر الصحية والاجراءات الطبية المقدمة والفحوصات المخبرية الدقيقة التي تقوم بها الكادر الطبي المتخصص منذ اللحظة.

واستمع جابر الى المقيمين المتواجدين في غرف العزل والاجراءات الطبية ومستوى الاقامة المقدمة لهم من قبل الكوادر الطبية والخدمية منذ استقبالهم ونقلهم الى غرف العزل، وتوفير سبل الراحة.

وبين ان وزارة الصحة تقوم بتطبيق البروتوكول المعمول به في ظروف العزل لجميع المشتبه بهم وكذلك القادمين من اماكن اكتشاف الفيروس، وضرورة اتمام الفترة المحددة لهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوم.