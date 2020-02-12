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وزير الصحة يحول فيديو “مستشفى الصحة النفسية” للنائب العام

منذ 59 دقيقة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر - تصوير: أسامة الرفاعي
وزير الصحة الدكتور سعد جابر - تصوير: أسامة الرفاعي

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عمان- الغد- حوّل وزير الصحة الدكتور سعد جابر الفيديو المصور، حول وجود تجاوزات من قبل الكوادر الصحية مع المرضى النزلاء في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني بحق من يثبت بحقه أنه صدر عنه أي اساءة للمرضى وإذا كان التصوير يمت للحقيقة بصلة.


ويهدف إجراء وزير الصحة، وفق كتاب أرسله للنائب العام بهذ الخصوص صباح اليوم، إلى “التحقق مماورد في الفيديو وإجراء المقتضى القانوني في حال ثبوت المنشور”.
يأتي ذلك إثر نشر الفيديو وتداوله على بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.

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