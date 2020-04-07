وزير الصحة يخطف الأضواء من نجوم الكرة في الشارع

خالد الخطاطبة

عمان – اعترف عدد من نجوم كرة القدم المحلية، ومتابعون للشأن الكروي المحلي، أن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، خطف الأضواء والنجومية من اللاعبين في هذه الأوقات، بعد تصدره للمشهد العام في هذه الفترة التي يحارب فيها الأردن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت نجوم محليون في لعبة كرة القدم، ومتابعون للكرة الأردنية، أن جابر غطى بنجوميته على نجوم الكرة، وراح الشارع المحلي الرياضي وغير الرياضي، يتحدث عن وزير الصحة ودوره في إدارة الأزمة، وينتظر إطلالته اليومية عند الساعة الثامنة مساء على شاشات التلفاز، والتي باتت الفقرة الأكثر طلبا ومشاهدة، وتحظى بمتابعة جميع افراد الشعب الأردني.

كما لفت متابعون أن مشاهد إقبال الناس على التقاط الصور مع وزير الصحة في الشارع والاماكن العامة، ما هو الا دليل على ارتفاع شعبية هذا الوزير، الذي بات ينافس نجوم الرياضة والفن بدرجة كبيرة.

واعترف لاعبون ومتابعون أن جابر خطف الاضواء، وتفوق على نجومية لاعبي الكرة الذين كانوا بالأمس القريب يتصدرون المشهد، قبل أن تأتي أزمة كورونا وتمنح وزير الصحة جابر صدارة المشهد بتألق وامتياز، مع الاقرار بتواصل نجومية لاعبي الكرة رغم تراجعها في هذه الفترة لغياب المنافسات.

واشار نجم المنتخب الوطني السابق ولاعب السلط الحالي عبدالله ذيب، إلى أن الفترة الماضية كانت تشهد سطوعا لنجومية لاعبي كرة القدم، وبشكل واضح، قبل أن تشهد الفترة الحالية سطوع نجم وزير الصحة الذي بات ظهوره الاعلامي مطلبا لجميع المواطنين للاطمئنان على أوضاع انتشار الفيروس ومدى قدرة الحكومة على مكافحة انتشاره.

واعترف ذيب ان “كاريزما” سعد جابر، وخطابه البسيط للمواطنين، دخل قلوب الجميع، ما جعله نجوميته تطغى على نجومية اللاعبين، وهذا ما يؤكده الناس في الشارع عندم يتسابقون لالتقاط الصور مع الوزير في الاماكن العامة، وهذا ما كشفته الكثير من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الأخيرة.

أما نجم حراسة مرمى المنتخب الوطني والنادي الفيصلي معتز ياسين، فقد اعترف أن نجومية اللاعبين أفلت في هذه المرحلة، في ظل اهتمامات أكبر بالوضع الصحي، وهو الأمر الذي وضع وزير الصحة في صدارة المشهد عند الأردنيين، الذين باتوا يترقبون اطلالته للاستماع إلى بياناته، لافتا إلى أن خطاب جابر القريب من القلب، رفع من شعبيته.

وأكد معتز ياسين أن الاردن بشكل عام، يواصل ادائه المتميز في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وهذا يأتي نتيجة متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني الدائمة لتفاصيل اجراءات الحكومة، داعيا الله عز وجل أن يساعد الأردن والانسانية على تجاوز هذه الأزمة.

ولفت حارس مرمى المنتخب الوطني أنه يترقب يوميا وبلهفة بيان الحكومة بشأن عدد الاصابات، متمنيا زوالا قريبا لهذا الفيروس المستجد.

أما لاعب فريق الحسين اربد السابق والمدرب الحالي لنادي عجلون خالد الخطيب، فقد اعتبر أن سعد جابر سرق الاضواء ليس من نجوم الكرة فقط، بل من نجوم الفن ونجوم القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة وزير الصحة.

واشار الخطيب إلى أن شخصية الوزير وصوته الهادئ وخطابه المحبب إلى القلب، ساهم في رفع شعبيته، لافتا إلى أن الجميع بات ينتظر بيان وزير الصحة للشعور بالراحة لا سيما وأن المواطنين بدأوا يتفاءلون باطلالته اليومية على الشاشة.

وأعترف مشجعون لكرة القدم المحلية، بأن اهتمامهم بلاعبيهم المفضلين محليا وعالميا تراجع بشكل لافت في هذه المرحلة، بعد أن اصبح وزير الصحة نجمهم المفضل في هذه المرحلة، التي تتطلب وعيا صحيا والتزاما بتعليمات الحكومة للخروج من أزمة كورونا.

واشار مشجعون إلى أنهم كانوا يقضون أوقاتا كثيرة في متابعة لاعبيهم المفضلين، سواء من خلال الاتصالات، أو البحث عن اهداف ومباريات لنجومهم المفضلين، ومتابعة نشاطات هؤلاء النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتلاشى هذا الشغف، ويتحول لشغف الاستماع لبيانات سعد جابر.