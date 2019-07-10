وزير الصحة يرد على النائب مراد: نطبق القانون ولا شهادة اختصاص إلا بامتحان

محمود الطراونة

الغد – قال وزير الصحة سعد جابر لـ”الغد” إنه ووزارته لم يفعلا شيئا يخالف قانون المجلس الطبي الأردني، وأن لقب للاختصاص يمنحه المجلس الطبي بعد تقديم الامتحان والنجاح فيه.

وأضاف أنه “لا سلطان لأي وزير صحة لمنح هذا اللقب إلا بعد أداء الامتحان والنجاح فيه”.

وبين أن نظام الاختصاص الأردني معترف فيه من دول العالم وأن هذا النظام معمول فيه منذ عام 1985 وأن جميع وزراء الصحة السابقين طبقوا هذا النظام، مشيرا إلى أن وزارته لا تجبر أي طبيب بالعمل كان في مجال الاختصاص سواءً طبيبا مقيما مؤهلا أو طبيبا عاما ، وأن أي حديث في هذا الاطار غير صحيح.

ولفت إلى أن وزارته تطبق قانون العمل فيما يتعلق بالاجازات وساعات العمل، وفيما يتعلق بالجانب القضائي سيتولى المستشار القانوني للمجلس الطبي هذا الجانب وأنه لا مانع لديه من المثول للقضاء لأنه على حق ويطبق القانون.

ويضم المجلس الطبي الذي يراسه وزير الصحة ونقيب الأطباء وممثلين عن الجامعات والقطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية.

وكان النائب منصور مراد قد أعلن الأربعاء، أنّه سيطلب مع بداية الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في 21 تموز (يوليو) الحالي، بإحالة وزير الصحة، سعد جابر، إلى النائب العام.

واعتبر منصور لـ”الغد”، أنّ جابر خالف نص المادة 17 فقرة (أ) من قانون المجلس الطبي الأردني، الذي نص على أنّه “يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي إلا بعد تقويم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقاً لأحكام هذا القانون”.