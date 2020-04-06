وزير الصحة يزور “الغذاء والدواء” ويطلع على المخزون الاستراتيجي للأدوية

عمان – الغد – اكد وزير الصحة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور سعد جابر ان المؤسسة تنهض بدور ريادي في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء من خلال مواكبة احدث المستجدات العلمية والعالمية مما اصبحت رائدة على المستوى الاقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الصحة الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء للاطلاع على المخزون الاستراتيجي للأدوية والاجراءات التي يقدمها الكوادر الفنية والرقابية على الادوية والمستلزمات الطبية ومطابقتها للمعايير، في الظروف التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا.

وبحث الدكتور سعد جابر مع مدير المؤسسة المكلف الدكتور نزار مهيدات الدور المناط بالمؤسسة وجاهزية الكوادر الفنية والرقابية المتخصصة المنتشرة في مختلف المحافظة على لضمان صحة وسلامة الغذاء والدواء للمستهلك.

ودعا الدكتور جابر خلال لقاءه مدير المؤسسة الدكتور مهيدات، جميع العاملين مواكبة المستجدات العلمية والعالمية، باتباع منهج الشفافية والتكاملية مع القطاعات المعنية والجهات الرقابية الاخرى، مثمنا حرصهم على ان تكون مؤسسة وطنية رائدة على المستوى الوطني والإقليمي.

وقدم مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات شرحا عن المهام والدور الرقابي الذي تقوم به المؤسسة من اجل سلامة وانسياب وتوفير غذاء ودواء آمن توفير المكملات الغذائية المتاحة للمواطنين.

وبين الدكتور نزار مهيدات، الذي كلف بإدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤخرا، ان العمل في المؤسسة قائم من خلال نظام عمل دقيق وسليم للإجراءات والعمليات والخدمات العلاجية والمخزون الاستراتيجي والرقابية لتعزيز واستمرار الإنتاجية والشفافية من اجل الأمن الصحي الذي ننعم به في المملكة.