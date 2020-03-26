وزير الصحة يستقبل الفوج الأول من المتطوعين من المستشفيات الخاصة

عمان-الغد– استقبل معالي وزير الصحة الدكتور سعد جابر أول فريق طبي متطوع من جمعية المستشفيات الخاصة والمكون من أطباء تخدير وممرضين وممرضات قانونيات لاسناد ودعم الفريق الطبي الموجود في مستشفى الامير حمزة.

وشكر جابر الفريق المتطوع مؤكدا على قدرة الكوادر الطبية في مستشفى حمزة على تغطية الامور المناطة بهم، وانه سيصار الى طلب الفريق المتطوع من المستشفيات الخاصة حال ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا، كما اشار الى انه سيتم تأمين الفريق بأدوات الوقاية الشخصية لجميع المتعاملين مع المصابين وان هذه المواد متوفرة وبكميات جيدة.

من جهته عبر رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د فوزي الحموري ان أعدادا اخرى من المتطوعين يتم تسجيلهم لدى الجمعية لدعم كوادر وزارة الصحة

وأكد مجددًا وضع كامل إمكانيات قطاع المستشفيات تحت تصرف وزير الصحة للتصدي لهذا الوباء

هذا وقد شارك في الفريق الطبي المتطوع كوادر من مستشفى الاردن، المستشفى التخصصي، مستشفى الاسراء، والمستشفى الاستشاري، وننوه بأن باب التطوع مفتوح للكوادر الطبية والتمريضية عبر التسجيل في موقع جمعية المستشفيات الخاصة:

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