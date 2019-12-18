وزير الصحة يعمم على المديريات والمستشفيات خطة التعامل مع الانفلونزا الموسمية

عمان – عمم وزير الصحة الدكتور سعد جابر على مديريات الصحة ومستشفيات الوزارة مجموعة من الاجراءات الواجب تنفيذها، وذلك بعد تدارس الوضع السائد في المملكة مع المعنيين فيما يتعلق بالانفلونزا الموسمية وذلك في اطار تنفيذ خطة الاستجابة للمرض.

وتضمنت الاجراءات بحسب بيان للوزارة اليوم الاربعاء، فتح غرفة عمليات في الوزارة على مدى ال 24 ساعة لرصد الحالات بكافة انحاء المملكة، وتواجد اطباء مختصين في الصحة العامة، ويمكن التواصل معهم على الارقام التالية (5065768 و 5065759).

كما تضمنت الاجراءات تزويد غرفة العمليات المركزية في وزارة الصحة بتقرير يومي عن اعداد الحالات واي مستجدات على الفاكس رقم ( 065065756) وتخصيص غرفة عناية حثيثة في كل مستشفى احتياطا لحالات الانفلونزا وتوفير علاج الانفلونزا للحالات الطارئة، وتخصيص ثلاثة اسرة احتياطيا في كل مستشفى من مستشفيات الوزارة لمرضى الانفلونزا، مشددا على توفيرعيادة في كل مستشفى من مستشفيات الوزارة يبدأ الدوام فيها بعد انتهاء الدوام من الساعة الثالثة وحتى الساعة الثانية عشر ليلا.

وطلب وزير الصحة تزويده بتقرير يومي بعدد الحالات من خلال مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية الدكتور عدنان اسحق، وكذلك تسمية مندوب مناوب في كل مديرية من مديريات الصحة وتزويد الوزارة يوميا برقم هاتفه.

وشدد على تشكيل فريق رصد ومتابعة مركزي في الوزارة وتشكيل فريق رصد ومتابعة في كل مديريات الصحة.

وتم تسمية الدكتور عدنان اسحق مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية ضابط ارتباط للتواصل مع جميع القنوات والمواقع الاخبارية وعلى هاتفه رقم (0799063840).

-(بترا)