وزير الصحة يفتتح الاجتماع الاول للجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية

عمان– افتتح وزير الصحة الدكتور سعد جابر في مركز ادارة الأزمات في مبنى الوزارة مساء أمس الاجتماع الأول للجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية .

وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل جاهدة على مواجهة ومعالجة أي أخطار بيولوجية تهدد الأمن المجتمعي بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، ومن هذا المنطلق فقد صدر نظام رقم 29 لسنة 2019 والذي تم بموجبه استحداث نظام اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية وفقا لقانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008.

من جانبه اشار الناطق الاعلامي باسم الوزارة راضي جوارنة، الى أن الوزارة استحدثت مديرية ادارة الأزمات عام 2007 إضافة الى تشكيل اللجنة الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية برئاسة وزير الصحة وعضوية الأمناء العامين في كل من وزارات الصحة والزراعة والبيئة، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات وممثل عن احدى الجامعات الرسمية وممثل عن النقابات الصحية. من جانبه، قدم مدير مديرية الأزمات الدكتور علاء الشناق، عرضا خلال الاجتماع تضمن توضيحا لمهام ورؤية لجنة الأمن والسلامة البيولوجية، كما تم طرح تشكيل فريق عمل للتخطيط والمتابعة يعمل على اجراء دراسة حول الاحتياجات الوطنية والتشاور مع جميع المؤسسات لصياغة خارطة طريق.

–(بترا) ا م/ أ أ /اح30/09/2019 12:25:47