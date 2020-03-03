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وزير الصحة يكشف آخر تطورات “كورونا” في الأردن

إعفاء معقمات الأيدي والكمامات من الضريبة

منذ ساعتين

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محمود الطراونة

عمان- قال وزير الصحة سعد جابر، إن الوزارة عملت على فحص 42 شخصا من الذين خالطوا المصاب بفيروس كورونا، وكانت جميع النتائج سلبية، أي أنهم غير مصابين بالمرض.

وأضاف جابر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم استدعاء الأشخاص الذين جلسوا في المقاعد القريبة من المصاب في الطائرة التي وصلت عمّان من إيطاليا، للتأكد من سلامتهم.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تزويد المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، بالكمامات بسعر معقول وتحت إشراف المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مؤكدا أن لجنة الأوبئة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة أي تطورات.

وبيّن الوزير جابر أن لجنة الاوبئة تدرس تخصيص مستشفى الأمير حمزة للعزل ونقل العمليات إلى مستشفى البشير، موضحا أنه نقل مكتبه إلى مستشفى حمزة بهدف المتابعة المستمرة للفيروس.

ولفت جابر إلى أن النائب العام باشر العمل على إحالة كل من يطلق الإشاعات حول فيروس كورونا في الأردن إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن الحكومة قررت إعفاء معقمات الأيدي والكمامات من ضريبة المبيعات.

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