وزير الصحة يلتقي مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة

عمان- الغد- اجتمع وزير الصحة الدكتور سعد جابر مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة أمس الاثنين بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة وذلك للبحث في عدد من المستجدات و المسائل والقضايا التي تهم قطاع المستشفيات الخاصة.

واكد وزير الصحة دعمه لقطاع المستشفيات الخاصة واشاد بالشراكة القائمة بينه وبين القطاع العام ،واعرب عن تفهمه للمشكلات والتحديات التي تواجهها المستشفيات الخاصة ، مؤكدا على ضرورة العمل من اجل ازالة العقبات التي تعترض سبيل هذه المستشفيات وتعيق تطورها .

وعرض رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري خلال الاجتماع عدداً من المواضيع والتحديات التي تواجه قطاع المستشفيات الخاصة ومن بينها الديون الليبية المترتبة للمستشفيات الخاصة وعدم تسديدها رغم وجود اتفاقية وقعت بين الحكومتين الاردنية والليبية في شهر ديسمبر 2018 وتتعهد الحكومة الليبية بموجبها بتسديد هذه الديون خلال اربعة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية . واشار الى الصعوبات التي تواجهها هذه المستشفيات بسبب تأخر الجانب الليبي في تسديد الديون والذي اثر سلبا على سير العمل في العديد من المستشفيات الخاصة . وقال الدكتور الحموري انه بحث موضوع الديون الليبية مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي اكد اهتمامه وحرصه على معالجتها .

كما تم خلال الاجتماع طرح ومناقشة العديد من الامور الاخرى التي تهم القطاع ومن بينها المشروع المعدل لنظام المستشفيات الخاصة وموضوع انشاء مستشفيات جديدة في مواقع متجاورة مع مستشفيات اخرى والاثار السلبية المترتبة على ذلك .

وتباحث الجانبان في اتفاقية العلاج المبرمة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة وبخاصة ما يتعلق بالأسعار والخصومات التي تجرى على مطالبات المستشفيات المتعلقة بمعالجة المرضى المؤمنين ومرضى غسيل الكلى الى جانب عطاء وزارة الصحة لشراء حزم علاجية من المستشفيات الخاصة والذي يهدف الى تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وتسهيل حصول المريض على الخدمة بأسعار مناسبة للتأمين الصحي وبجودة عالية وبدون انتظار.

وعرض رئيس جمعية المستشفيات الخاصة التفاصيل المتعلقة بمنتدى السياحة العلاجية والسفر الصحي الذي ستنظمه الجمعية تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني خلال الفترة من 26-28 اكتوبر 2019 والذي سيكون أكبر منتدى متخصص في السفر والرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيشهد حضوراً كثيفاً يضم أكثر من 700 مشارك من مختلف دول العالم، بينهم ممثلون لهيئات محلية ودولية متخصصة في قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية وشركات إنتاج الدواء والمعدات الطبية والتأمين.