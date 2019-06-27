وزير الصحة يوعز بإجراء تحقيق فوري بوفاة الطفلة جود

الغد– اوعز وزير الصحة بالوكالة الدكتور وليد المعاني الى امين عام الوزارة الدكتور حكمت ابو الفول بتشكيل لجنة للتحقق بظروف معالجة ووفاة الطفلة جود (3 اعوام ) وتقديم تقريرها بالسرعة الممكنة.

وقال الدكتور ابو الفول في بيان اصدرته الوزارة اليوم الخميس ان اللجنة تضم ذوي الاختصاص المعنيين، موضحا انه سيتم تزويد الوزير بنتائج التحقيق حال انتهاء اللجنة من اعمالها.

ويأتي تشكيل اللجنة على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معالجة الطفلة (جود) ووفاتها. يشار الى ان الطفلة جود توفيت في 17 حزيران الحالي بسبب “اعتلال دماغي وغيبوبة” في مستشفى البشير، وشكا اهل الطفلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من “طريقة معالجة ابنتهم ومن ثم وفاتها”.

(بترا)