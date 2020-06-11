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وزير الصحة يوعز برفع العزل عن حي في منطقة نحلة في جرش

منذ 47 دقيقة
جرافة تعمل على إغلاق مدخل الحي الذي يسكنه الشاب المصاب بكورونا في بلدة نحلة بجرش أمس - (الغد)

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صابرين الطعيمات
جرش- أكد محافظ جرش عاطف العبادي ان وزير الصحة أوعز برفع العزل عن حي في منطقة نحله، بعد أن عزلته الأجهزة الأمنية لاكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وأضاف العبادي في حديث اعلامي أنّ إجراءات رفع العزل جاءت بعد ظهور نتائج “سلبية” لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد للأشخاص المحجور عليهم في المنطقة.

واوضح ان فرق الاستقصاء الوبائي أخذت عينات لسكان الحي، حيث ظهرت نتائج المخالطين، ظهرت سلبية.

وسحبت فرق الاستقصاء الوبائي 1200 عينه من المنطقة التي ظهرت بها الإصابات، وتم سحب 3 عينات من المخالطين على مدار اسبوعين.

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