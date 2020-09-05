وزير الصحة يوعز بنقل مرضى الكلى في الكاثوليك للولادة إلى مستشفى الأميرة بسمة

عمان – الغد- اوعز وزير الصحة الدكتور سعد جابر الى الجهات المعنية في مدينة اربد، بنقل جميع مرضى الكلى من مستشفى الروم الكاثوليك للولادة الى مستشفى الاميرة بسمة التعليمي لمتابعة عملية غسيل الكلى جراء الحريق الذي نشب في المستشفى صباح اليوم.

واوضحت وزارة الصحة في بيان، أن الدكتور جابر تابع مع مدير مستشفى الاميرة بسمة التعليمي الدكتور محمد بني ياسين عملية الاسراع بنقل واستقبال مرضى غسيل الكلى، واطلاعه على آخر مستجدات الوضع الصحي لجميع المرضى اولا بأول، إضافة الى معرفة اسباب الحادث، مثمنا جهود كوادر الدفاع المدني الذين هبوا لإخلاء المرضى من المستشفى.

من جانبه اكد مدير المستشفى الدكتور بني ياسين لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن مرضى الكلى المجدول برنامج غسيل الكلى لهم يوم غد الاحد، في مستشفى الروم الكاثوليك سيتم اجراء عملية الغسيل لهم ايضا في مستشفى الاميرة بسمة والمستشفيات الخاصة كما جرى اليوم.

وأكد بني ياسين أنه بناء على توجيهات الوزير فقد تم اليوم استقبال 15 حالة غسيل كلى من الحالات التي كان من المفترض ان تستكمل عملية غسيل الكلى في مستشفى الروم الكاثوليك فيما تم توزيع 25 حالة الى المستشفيات الخاصة المتعاقدة معها وزارة الصحة.

ولفت بني ياسين الى ان عدد المرضى الذين يقومون بغسيل الكلى في مستشفى الروم الكاثوليك 120 مريضا موزعين على يومين بمعدل 60 حالة غسيل يوميا، وأن 20 منهم كانوا قد أنهوا عملية الغسيل قبل حدوث التماس الكهربائي بمحول المستشفى.

من جهته، اكد مدير صحة محافظة اربد الدكتور رياض الشياب أنه تم تجهيز جميع مستشفيات المديرية لاستقبال اي حالة من مستشفى الروم الكاثوليك، مشيرا الى انه تم نقل اغلب حالات الولادة الداخلة في المستشفى الى مستشفى الاميرة بديعة للنسائية والتوليد في حين تم نقل اطفال الخداج الى قسم الخداج بمستشفى الاميرة رحمة لطب الاطفال.