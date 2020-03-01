وزير الصناعة ونظيره الجيبوتي يبحثان التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات

عمان- وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري مع وزير التجارة الجيبوتي حسن إبراهيم وثيقة الشروط المرجعية لبدء التفاوض على اتفاقية الأفضليات التجارية بين البلدين لجهة زيادة حجم التجارة البينية.

وبحث الوزيران في عمان اليوم الأحد، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة التجارية والاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة.

وقال الدكتور الحموري: إن الأردن يسعى لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة بما يسهم في زيادة حجم التجارة واقامة الاستثمارات بمختلف المجالات انطلاقا من الفرص الواعدة والمميزة التي يمتلكها الأردن.

وأضاف، أن زيارة الوفد الجيبوتي تشكل إطاراً مهماً للتفاعل والحوار وتبادل المصالح والآراء والخبرات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص الأردنيين للالتقاء مع نظرائهم في جمهورية جيبوتي لوضع الآليات المناسبة لرفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين ودعم وتطوير العلاقات بينهما في مختلف السبل والمجالات كافة. ووضع الدكتور الحموري نظيره الجيبوتي بصورة التطورات الاقتصادية التي شهدها الأردن خلال السنوات القليلة الماضية والتي أدت إلى توفير بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة بحكم الامتيازات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، اضافة إلى توقيع الأردن لعدد مهم من اتفاقيات التجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأكد الوزير الجيبوتي أهمية العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات وضرورة الاستفادة من الموقع المميز لكل من البلدين الشقيقين.

وقال: إن جيبوتي تمتلك البنية التحية المتطورة اللازمة للوصول إلى العديد من الأسواق والتبادل معها في المجالات كافة، وأهمها الموانئ والطرق وسكك الحديد والاتصالات، كما تتمتع جيبوتي منذ سنة 1949م بثبات واستقرار عملتها المحلية امام الدولار.

وأشار إلى ان حكومة جيبوتي عززت عوامل جذب الأعمال والاستثمار ووضعت قوانين للاستثمار والمناطق الحرة التي تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين ما أصبح لجيبوتي موقع متقدم في مؤشر الدول المشجعة للاستثمار.

كما تم بحث تبادل البعثات التجارية لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين وتسهيل عمليات النقل ودراسة إمكانية إنشاء خط نقل جوي بين البلدين وإنشاء قرية لوجستية أردنية في المنطقة الحرة في جيبوتي لتخزين البضائع الأردنية وإعادة تصديرها إلى أسواق الدول الإفريقية.

وجرى كذلك بحث تعزيز التعاون الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات بمجال المواصفات والمقاييس وحماية الملكية الصناعية وإمكانية تصدير المنتجات الأردنية في القطاعات ذات القيمة المضافة والتي يحتاجها السوق الجيبوتي كمنتجات الأدوية والتبغ والمنتجات الكيماوية والفوسفات والبوتاس والأجهزة الكهربائية ومنتجات البحر الميت.

وحضر المباحثات أمين العام الوزارة يوسف الشمالي، ورئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين حمدي الطباع، ورئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، والمدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد.-بترا