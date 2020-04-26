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وزير الصناعة يحدد سقف أسعار البندورة والباذنجان

منذ ساعتين

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عمان – قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، تحديد سقوف سعرية للجملة والمستهلك للبندورة العادية والمعلقة والباذنجان.
وحدد القرار سعر البندورة العادية للجملة بـ 30 قرشا للكيلو، وللمستهلك 40 قرشا، والمعلقة سعر الجملة 40 قرشا، وللمستهلك 50، وسعر الباذنجان العجمي الجملة 30 قرشا ، وللمستهلك 40 قرشا.
ويأتي هذا القرار بعد الارتفاع غير المبرر لأسعار هذه السلع وتلقي الوزارة شكاوى عديدة من المواطنين خلال اليومين الماضيين.(بترا)

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