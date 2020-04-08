وزير الصناعة يوقف تصدير المواد الغذائية

طارق الدعجة

عمان- قرروزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وقف منح رخص تصديرواعادة تصدير للمواد الغذائية لحين الانتهاء من دراسة وتقيم المخزون الاستراتيجي والمواد الاولية التي تدخل في صناعة هذه السلع.

وجاء قرار الحموري بحسب كتاب حصلت عليه “الغد” في ضوء ما يشهده العالم من اغلاق في الاسواق العالمية والعربية وما قد يلحق من اضرار على الاسواق التجارية الاردنية تقوم الوزارة حاليا بدراسة المخزون الاستراتيجي والمواد الاولية التي تدخل في صناعة الغذاء بهدف الوقف عن كثب على كميات المخزون المتوفرة بالمملكة .