أخبار محليةاقتصادكورونا الرئيسية

وزير الصناعة يوقف تصدير المواد الغذائية

منذ 3 دقائق
وزيرا للصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق محمد الحموري

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

طارق الدعجة

عمان- قرروزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري وقف منح رخص تصديرواعادة تصدير للمواد الغذائية لحين الانتهاء من دراسة وتقيم المخزون الاستراتيجي والمواد الاولية التي تدخل في صناعة هذه السلع.

وجاء قرار الحموري بحسب كتاب حصلت عليه “الغد” في ضوء ما يشهده العالم من اغلاق في الاسواق العالمية والعربية وما قد يلحق من اضرار على الاسواق التجارية الاردنية تقوم الوزارة حاليا بدراسة المخزون الاستراتيجي والمواد الاولية التي تدخل في صناعة الغذاء بهدف الوقف عن كثب على كميات المخزون المتوفرة بالمملكة .

الوسوم

مقالات ذات صلة

البنك الدولي يمول مشروعا بـ200 مليون دولار لتوفير فرص عمل للأردنيين

منذ 4 دقائق

بعد كورونا..أوروبا تتعرف على “إبريق الوضوء”

منذ 7 دقائق

وفاة عجلوني بإنجلترا بسبب كورونا

منذ 21 دقيقة

سحب 150 عينة عشوائية لفحص كورونا في معان

منذ 23 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock