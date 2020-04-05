وزير الصناعة يوقف خدمة الاستعلام على موقع دائرة مراقبة الشركات

عمان – قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري اليوم وقف خدمة الاستعلام والبحث المتاحة حاليا على موقع دائرة مراقبة الشركات ومديرية السجل المركزي في الوزارة والتي تمكن المواطنين من الوصول الى المعلومات المتعلقة بأسماء الشركات والشركاء المفوضين بالتوقيع عنها وذلك إلى إشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة لوقف استغلال هذه المعلومات من البعض للحصول على تصاريح خاصة بالتنقل في المملكة اعتمادا على هذه المعلومات باعتبارهم من أصحاب هذه الشركات او العاملين فيها .-(بترا)