وزير العدل الأميركي: لا ملاحقات قضائية بحق أوباما وبايدن حاليا

واشنطن– أعلن وزير العدل الأميركي بيل بار مساء أمس الاثنين، أنه لا دعاوى أو ملاحقات قضائية بحق الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن على خلفية دورهما في فتح تحقيق بقضية احتمال حصول تواطؤ بين روسيا والحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2016، رافضاً بذلك تلبية مطلب دعا إليه ترمب في الأيام الأخيرة.

وقال بار خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن، إن التحقيق الذي فتح في آخر أيام الإدارة السابقة بشأن احتمال حصول تواطؤ بين موسكو والحملة الانتخابية للملياردير الجمهوري خلال الانتخابات الرئاسية في 2016 شكّل “ظلماً خطيراً ولم يكن له أي أساس”.

واضاف إنه “مهما كان مستوى تورّط أوباما وبايدن في فتح هذا التحقيق، “فأنا لا أعتقد بناء على المعلومات المتوفّرة لديّ اليوم أنّهما معرّضان لخطر مواجهة ملاحقات جنائية”.

وأكد الوزير ان “أي تحقيق قد يفتح في المستقبل بحق أي مرشح رئاسي لن يكون إلا بموافقتي”.

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