وزير العدل: تحويل 4 ملايين دينار من خلال الدفع الإلكتروني لحسابات المواطنين خلال فترة الحظر

عمَّان-الغد- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن دوائر التنفيذ في محاكم المملكة قد قامت بتحويل 4 مليون وذلك عن دفعات القضايا المحكوم بها والمنفذة لحساب المواطنين لدى دوائر التنفيذ وذلك منذ بدء الحظر في 17 آذار ولغاية يوم أمس 6 أيار.

وبين التلهوني أن هذه المبالغ قد تم تحويلها مباشرة لحساب المواطنين ودون مراجعة المحاكم اعتمادًا على ارقام IBAN التي تم تزويد دوائر التنفيذ بها من السابق.

و بين التلهوني بأن خدمات الدفع الإلكتروني التي طورتها الوزارة سابقاً مكنت المواطنين ايضاً من القيام بدفع مبالغ القضايا التنفيذية المستحقة لأشخاص محكوم لهم والتي زاد مجموعها عن اربعمائة وثمانون الف دينار خلال نفس الفترة.

واوضح التلهوني بأن دوائر التنفيذ قادرة على تلقي خدمات الدفع الإلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو باستخدام الدفع عن طريق تطبيق وزارة العدل مع مراعاة أن ضرورة ان تكون الأرقام الوطنية للمحكوم عليهم مدخلة لغايات امكان الحصول على الرقم المرجعي للقضايا للتمكن من الدفع وإنجاز المعاملات.