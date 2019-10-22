وزير العدل ونظيره المغربي يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الإدارة القضائية

عمان- الغد– وقع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونظيره وزير العدل المغربي محمد بن عبد القادر اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم في مجال الادارة القضائية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر مراكش الدولي للعدالة في دورته الثانية، والذي بدأ أعماله أمس الاثنين في مدينة مراكش في المملكة المغربية بمشاركة ٨٠٠ مشارك من ٨٣ دولة.

وقال التلهوني خلال توقيع مذكرة التفاهم، أن هذه المذكرة من شأنها تعزيز العلاقات الودية بين المملكتين الشقيقتين، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القضائية والقانونية، اضافة الى الاتفاق في تبادل التشريعات الجديدة الصادرة في البلدين، وخاصة التي لها علاقة بتطوير الإدارة القضائية.

واضاف التلهوني ان هذا الاتفاق يشكل اطار عمل عام ويرسم ملامح التعاون الاردني – المغربي في مجال العدالة مستقبلاً ، مبيناً انه وبموجب هذه المذكرة ، سيتمكن الجانبين من تبادل الدراسات والمعلومات العلمية التي تم تنظيمها في المجالات القضائية والقانونية، لا سيما في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات كالصلح والوساطة والتحكيم .

بدوره رحب وزير العدل المغربي محمد بن عبد القادر بنظيره الأردني، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين، خاصة القضائية والقانونية، مبيناً ان هذه المذكرة جاءت تعزيزا لهذه العلاقات و تبادل الخبرات بين الجانبين.