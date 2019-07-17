وزير العدل يبحث عن طريقة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي

نادين النمري

عمان- قال وزير العدل، بسام التلهوني، اليوم الأربعاء، إنّ أسلوب نشر المعلومة والتفاعل معها فرض علينا واقعاً جديداً يحتاج منا إلى طريقة جديدة في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال إطلاق الأمن العام لحملة “فتبينوا” في مقر وزارة العدل، وهي حملة مخصصة لدرء الشائعات أن “الأخبار المتداولة على مواقع التواصل بحاجة إلى تنقيح ودراسة وتحتاج إلى وقفة منا جميعا حتى ندققها”.

من جهته قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، “لسنا ضد حرية الرأي والتعبير عن الرأي ولكن نحن ضد التناحر واغتيال الشخصية”.