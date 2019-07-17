آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

وزير العدل يبحث عن طريقة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي

منذ 11 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

نادين النمري

عمان- قال وزير العدل، بسام التلهوني، اليوم الأربعاء، إنّ أسلوب نشر المعلومة والتفاعل معها فرض علينا واقعاً جديداً يحتاج منا إلى طريقة جديدة في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال إطلاق الأمن العام لحملة “فتبينوا” في مقر وزارة العدل، وهي حملة مخصصة لدرء الشائعات أن “الأخبار المتداولة على مواقع التواصل بحاجة إلى تنقيح ودراسة وتحتاج إلى وقفة منا جميعا حتى ندققها”.

من جهته قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، “لسنا ضد حرية الرأي والتعبير عن الرأي ولكن نحن ضد التناحر واغتيال الشخصية”.

مقالات ذات صلة

إحالة حكام إداريين في الداخلية إلى التقاعد – أسماء

منذ 16 دقيقة

صفر .. مبيعات سيارات الكهرباء للشهر الثاني

منذ 25 دقيقة

إطلاق حملة “فتبينوا في مبنى وزارة العدل

منذ 28 دقيقة

البلبيسي أمينا عاما لديوان الخدمة المدنية

منذ 43 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock