وزير العدل يرفض التعليق على “إساءات” العوايشة

حمزة دعنا- رفض وزير العدل أحمد الزيادات التعليق على ما حدث بينه وبين النائب عبد الرحمن العوايشة داخل مجلس النواب، مكتفيا بالقول لـ”الغد”:” أرفض التعليق لأسباب شخصية وأنا أكتفي بنتائج اللجنة القانونية بصفتها لجنة السلوك”.

ووفق ما علمت “الغد” من مصادر نيابية، فإن النائب العوايشة تحصل على استثناء من الحكومة لتعيين نجله في وزاراتها، ليتم تنسيبه إلى وزارة العدل الأمر الذي رفضه النائب.

وطلب النائب من وزير العدل، بإصدار كتاب لنقل نجله إلى مكان آخر، وهو ما رفضه الوزير بحجة وجود شواغر في وزارته ويعتبر نقله مخالفة قانونية، لتحصل مشادة كلامية بينهما كادت أن تصل إلى مشاجرة بالأيدي.

وحاولت “الغد” التواصل مع النائب العوايشة بعد الاتصال به مرارا، إلا أنه لم يتم الرد.