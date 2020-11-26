وزير العدل يشارك في اجتماع مجلس وزراء العرب بالقاهرة

عمان- الغد– شارك وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي في أعمال الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الدول الأعضاء لمناقشة موضوع مكافحة الارهاب في المنطقة .

وبحث المشاركون في أعمال الدورة الحالية بنودا تتعلق بمكافحة الارهاب وسبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب وتفعيل التعاون بين الدول العربية المشاركة في التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق الوطن العربي، وكذلك التأكيد على ضرورة تضافر الجهود في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال وكذلك مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

كما بحث المشاركون سبل توحيد التشريعات العربية لايجاد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية وتنظيم قوائم لقيد الكيانات الارهابية والارهابيين، وكذلك بحث الاتفاقيات العربية في مجال مكافحة الفساد .

وناقش المشاركون في أعمال الدورة مشاريع اتفاقيات عربية خاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية وسبل إعداد اتفاقيات عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، مؤكدين على الدور الهام الذي يقدمه الاردن من حيث تقديم الخدمات والتخفيف من وطأة معاناة اللاجئين رغم الضغوطات التي ترزح تحتها الموارد المتاحة في مختلف القطاعات وهو ماض بالاستمرار في تقديم خدماته الانسانية تجاه هؤلاء اللاجئين لحين عودتهم الطوعية الى بلادهم .

ويأتي انعقاد الدورة تنفيذا للقرار الصادر عن المجلس في دورته الخامسة والثلاثين والمتضمن عقد الدورة 36 للمجلس في موعد يحدد بالتنسيق بين رئيس المجلس والأمانة الفنية للمجلس على أن يسبقها اجتماع للمكتب التنفيذي.

ويذكر أنه عقد أمس الاربعاء إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة الدول الاعضاء في المكتب والآمانة العامة للجامعة العربية .