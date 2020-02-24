وزير العدل يفتتح دائرة تنفيذ محكمة بداية مادبا

احمد الشوابكة

مادبا – أفتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الاثنين، دائرة تنفيذ محكمة مادبا النموذجية بحضور رئيس المحكمة القاضي الدكتور نصار الحلالمة والمدعيين العام وقاضيات وقضاة المحكمة ونواب المحافظة وعدد من اعضاء مجلس المحافظة.

وأكد التلهوني ان دائرة تنفيذ مادبا تعتبر نموذجية في بنائها وتجهيزاتها التي تم تحدثيها مؤخرا بمعايير هندسية وبشكل مواكب للتطورات الحديثة التي من شأنها تسهيل الخدمات على المواطنين وتقديم الخدمات الفضلى، وفي ذلك تبسيط للإجراءات وتوفير للوقت والجهد.

وأضاف التلهوني ، أنه تم تنفيذ التطوير بدائرة تنفيذ مادبا وبدعم من مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية انه تم استحداث العديد من الانظمة في دائرة التنفيذ منها نظام الدورو الذي يقوم بتنظيم الدور لمتلقي الخدمة وتمكين المحامين أيضا من حجز موعد مسبق لتقديم الدعاوى.

واشار التلهوني إلى نظام البوابة الإلكترونية الذي من خلاله يقوم المحامي بتقديم الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم من خلال الطلبات الالكترونية من مكتبه دون الحاجة لمراجعة الدائرة حيث يقوم رئيس التنفيذ باستقبال الطلب وسحبه وإصدار القرار وأرشفته وحفظه في ملف القضية وتصل رسالة على الهاتف انه تم قبول الطلب أو رفضه ويظهر قرار القاضي عند المحامي وهو في مكتبه مما يوفر الوقت والجهد على السادة المحامين، مؤكداً ان في هذا كله مساندة للجهاز القضائي وتوفير للوقت والجهد.

و يذكر ان وزارة العدل عكفت على مواكبة التطورات وتقديم الخدمات الالكترونية تماشياً مع النهج الحكومي لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.